Станом на 8 серпня в Україні продовжує дорожчати пальне.

Так, середні ціни на бензин А-95+ зросли на 44 коп. – до 52,37 грн/л.

Популярний бензин А-95 у середньому здорожчав на 42 коп. – до 50,32 грн/л. Бензин А-92 – у середньому реалізують по 47,61 грн/л, а дизель по 49,58 грн/л.

Автогаз на АЗС продають по 23,54 грн/л.

Скільки коштує пальне в Україні?

Раніше повідомлялося, що у серпні в Україні продовжать зростати ціни на пальне – бензин і дизель. Так, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує, що вартість бензину найближчим часом може сягнути 55 грн за літр, а дизпалива – 54 грн/л.

Джерело: AutoRia