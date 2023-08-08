По состоянию на 8 августа в Украине продолжает дорожать топливо.

Так, средние цены на бензин А-95+ выросли на 44 коп. — до 52,37 грн/л.

Популярный бензин А-95 в среднем подорожал на 42 коп. — до 50,32 грн/л. Бензин А-92 — в среднем реализуют по 47,61 грн/л, а дизель по 49,58 грн/л.

Автогаз на АЗС продают по 23,54 грн/л.

Сколько стоит топливо в Украине?

Ранее сообщалось, что в августе в Украине продолжат расти цены на топливо — бензин и дизель. Так, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что стоимость бензина в ближайшее время может достичь 55 грн за литр, а дизтоплива — 54 грн/л.

Источник: AutoRia