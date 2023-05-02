Станом на 2 травня усі види пального на українських АЗС трохи здорожчали.
Так, преміальний бензин А-95+ у середньому коштує 48,44 грн; бензин А-95 продається за 46,47 грн. Бензин марки А-92 коштує в середньому 44,56 грн.
Дизпальне на АЗС коштує 45,76 грн у середньому. А автогаз – 21,71 грн.
Ціни зросли у межах від 1 коп. до 5 коп.
Скільки коштує пальне в мережах українських АЗС?
Раніше директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн Фактам ICTV розповів, що на ринку наразі немає тенденції до здорожчання пального. Навпаки, можна очікувати на зниження цін на АЗС у травні.
Джерело: AutoRia