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В Україні подорожчали бензин та дизпальне: ціни на АЗС 2 травня

2 Травня 2023, 09:54
Марта Бондаренко редакторка стрічки
азс бензин дизель
Джерело: Pexels

Станом на 2 травня усі види пального на українських АЗС трохи здорожчали.

Так, преміальний бензин А-95+ у середньому коштує 48,44 грн; бензин А-95 продається за 46,47 грн. Бензин марки А-92 коштує в середньому 44,56 грн.

Дизпальне на АЗС коштує 45,76 грн у середньому. А автогаз – 21,71 грн.

Ціни зросли у межах від 1 коп. до 5 коп.

Скільки коштує пальне в мережах українських АЗС?

Раніше директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн Фактам ICTV розповів, що на ринку наразі немає тенденції до здорожчання пального. Навпаки, можна очікувати на зниження цін на АЗС у травні.

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Дизельне пальне Ціни на бензин
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