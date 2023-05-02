По состоянию на 2 мая все виды топлива на украинских АЗС немного подорожали.

Так, премиальный бензин А-95+ в среднем стоит 48,44 грн; бензин А-95 продается за 46,47 грн. Бензин марки А-92 стоит в среднем 44,56 грн.

Дизтопливо на АЗС стоит 45,76 грн в среднем. А автогаз — 21,71 грн.

Цены выросли в пределах от 1 коп. до 5 коп.

Сколько стоит топливо в сетях украинских АЗС?

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн Фактам ICTV рассказал, что на рынке пока нет тенденции к подорожанию топлива. Наоборот, можно ожидать снижения цен на АЗС в мае.

Источник: AutoRia