У Києві на деяких вулицях підвищать максимальну швидкість пересування. Зміни зачеплять водіїв уже з 1 квітня, і максимальну швидкість збільшать до 80 км/год.

Список вулиць з оновленими нормами опублікували в КМДА. Здебільшого, це швидкісні дороги, шосе і проспекти як на околицях столиці, так і в самому центрі.

Так, перелік доріг із “максималкою” у 80 км/год має такий вигляд:

Зараз дивляться

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків).

Траса Р-69 (від вул. Богатирська, 26-А до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофора).

Зміни діятимуть з 1 квітня до 1 листопада. Загалом такі рішення запроваджують щороку – для жителів Києва такі оновлення не є чимось новим.

Примітно, що місцева Комісія обирала вулиці для збільшення ліміту, ґрунтуючись на безпеці – на них якісне дорожнє покриття, відбійники, наземні та підземні переходи для пішоходів.

Нагадаємо, що в Україні можуть заборонити евакуацію авто під час війни. Так, поки що ідея на рівні законопроєкту, але якщо його ухвалять, то інспектори не зможуть транспортувати авто на штрафмайданчик. Щоправда, штрафи все ж залишаться.