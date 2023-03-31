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У Києві збільшили обмеження швидкості до 80 км/год: список вулиць

31 Березня 2023, 11:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Киев
Джерело: Depositphotos

У Києві на деяких вулицях підвищать максимальну швидкість пересування. Зміни зачеплять водіїв уже з 1 квітня, і максимальну швидкість збільшать до 80 км/год.

Список вулиць з оновленими нормами опублікували в КМДА. Здебільшого, це швидкісні дороги, шосе і проспекти як на околицях столиці, так і в самому центрі.

Так, перелік доріг із “максималкою” у 80 км/год має такий вигляд:

Зараз дивляться
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків).
  • Траса Р-69 (від вул. Богатирська, 26-А до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофора).

Зміни діятимуть з 1 квітня до 1 листопада. Загалом такі рішення запроваджують щороку – для жителів Києва такі оновлення не є чимось новим.

Примітно, що місцева Комісія обирала вулиці для збільшення ліміту, ґрунтуючись на безпеці – на них якісне дорожнє покриття, відбійники, наземні та підземні переходи для пішоходів.

Нагадаємо, що в Україні можуть заборонити евакуацію авто під час війни. Так, поки що ідея на рівні законопроєкту, але якщо його ухвалять, то інспектори не зможуть транспортувати авто на штрафмайданчик. Щоправда, штрафи все ж залишаться.

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Джерело
КМДА
Теги
автодороги Автомобілісти
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