У Києві на деяких вулицях підвищать максимальну швидкість пересування. Зміни зачеплять водіїв уже з 1 квітня, і максимальну швидкість збільшать до 80 км/год.
Список вулиць з оновленими нормами опублікували в КМДА. Здебільшого, це швидкісні дороги, шосе і проспекти як на околицях столиці, так і в самому центрі.
Так, перелік доріг із “максималкою” у 80 км/год має такий вигляд:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Наддніпрянське шосе;
- вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
- просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків).
- Траса Р-69 (від вул. Богатирська, 26-А до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофора).
Зміни діятимуть з 1 квітня до 1 листопада. Загалом такі рішення запроваджують щороку – для жителів Києва такі оновлення не є чимось новим.
Примітно, що місцева Комісія обирала вулиці для збільшення ліміту, ґрунтуючись на безпеці – на них якісне дорожнє покриття, відбійники, наземні та підземні переходи для пішоходів.
Нагадаємо, що в Україні можуть заборонити евакуацію авто під час війни. Так, поки що ідея на рівні законопроєкту, але якщо його ухвалять, то інспектори не зможуть транспортувати авто на штрафмайданчик. Щоправда, штрафи все ж залишаться.