В Киеве на некоторых улицах поднимут максимальную скорость передвижения. Изменения коснутся водителей уже с 1 апреля, и максимальную скорость увеличат до 80 км/ч.

Список улиц с обновленными нормами опубликовали в КМГА. В основном, это скоростные дороги, шоссе и проспекты как на окраинах столицы, так и в самом центре.

Так, перечень дорог с “максималкой” в 80 км/ч выглядит следующим образом:

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Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от разворота на ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана от Южного моста до Харьковской пл. (в обратном направлении — от Харьковской пл. до Днепровской Набережной);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Трасса Р-69 (от ул. Богатырская, 26-А до границы Киева, за исключением участка возле светофора).

Изменения будут действовать с 1 апреля по 1 ноября. В целом такие решения вводят каждый год — для жителей Киев такие обновления не являются чем-то новым.

Примечательно, что местная Комиссия выбирала улицы для увеличения лимита основываясь на безопасности — на них качественное дорожное покрытие, отбойники, наземные и подземные переходы для пешеходов.

Напомним, что в Украине могут запретить эвакуацию авто во время войны. Так, пока идея на уровне законопроекта, но если его примут, то инспекторы не смогут транспортировать авто на штрафстоянку. Правда, штрафы все же останутся.