На тест-драйві у Фактів ICTV побував Suzuki Jimny, який окрім своєї яскравої та мультяшної зовнішності зміг здивувати ще й бойовим характером.

Вартість тестового Suzuki Jimny (1,5 л, 4-АКПП, GLX) становить близько $29 тис.

Дизайн

Suzuki Jimny – стильний, модний, молодіжний і позашляховий.

Зовнішній вигляд Suzuki Jimny притягує погляди, і пройти повз неможливо, особливо якщо він у такому яскравому салатовому (чи то жовтому) забарвленні.

У сучасному автомобільному світі дуже часто можна зустріти кросовери, які щедро прикрашені позашляховими обвісами та бутафорією, проте нічого спільного з бездоріжжям не мають.

Здаватися – не означає бути, як то кажуть. Проте Suzuki Jimny – зовсім інша історія. Автомобіль більше нагадує мультяшну іграшку, але навпаки – це справжній позашляховик.

Cалон

Інтер’єр аскетичний, але цікавий і повністю відповідає зовнішньому вигляду. У Suzuki Jimny ти розумієш, що сидиш не в звичайному кросовері, а в позашляховику.

Все просто, рубано катаною, але має дуже крутий і привабливий вигляд. Крім мультимедіа з Apple Carplay і Android Auto, особливо прив’язатися нема до чого.

Якщо коротко – тут все дуже просто, але є якийсь свій шарм.

Секрети Suzuki Jimny

Уся хитра сутність Suzuki Jimny розкривається, коли сідаєш за кермо цього самурая і проїжджаєш перші кілометри.

Автолюбитель, який особливо не вдаватиметься в суть Suzuki Jimny, а оцінюватиме його лише за зовнішнім виглядом, очікуватиме легкий у керуванні, компактний і спритний кросовер.

На жаль, але Suzuki Jimny засмутить у цьому сенсі, адже це не паркетник, а справжній позашляховик з усіма наслідками, що випливають. Рамна конструкція кузова, нерозрізні мости, повний привід ALLGRIP PRO з пониженою передачею – все це про мультяшний і мініатюрний Suzuki Jimny.

Вражаючий позашляховий набір Suzuki Jimny доповнює бензиновий двигун об’ємом 1,5 л і 4-АКПП.

Suzuki Jimny набагато комфортніше почувається на бездоріжжі і поза містом, але в місті з ним теж весело. Він не любить швидких розгонів, різких маневрів і гальмування. Все це пов’язано з його позашляховим норовом, але незважаючи на такий вибагливий характер, він продовжує дарувати яскраві емоції своєму власникові.

Підсумки

Яскравий, незвичайний, специфічний, позашляховий – ось таким мені здався Suzuki Jimny. Вирішувати, як завжди, вам.