Тест-драйв Suzuki Jimny: обманчивая внешность

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал Suzuki Jimny, который помимо своей яркой и мультяшной внешности смог удивить еще и боевым характером.

Стоимость тестового Suzuki Jimny (1,5 л, 4-АКПП, GLX) составляет около $29 тыс.

Дизайн

О внешности долго рассуждать не будем – все и так видно. Suzuki Jimny — стильный, модный, молодежный и внедорожный.

Внешний вид Suzuki Jimny притягивает взгляды, и пройти мимо невозможно, особенно если он в таком ярком салатовом (или желтом) окрасе.

В современном автомобильном мире очень часто можно встретить кроссоверы, щедро украшенные внедорожными обвесами и бутафорией, но которые ничего общего с бездорожьем не имеют.

Казаться – не значит быть, как говорят. Suzuki Jimny – совершенно другая история. Автомобиль больше напоминает мультяшную игрушку, но на самом деле является настоящим внедорожником.

Салон

Интерьер аскетичный, но интересный и полностью соответствует внешнему виду. В Suzuki Jimny ты понимаешь, что находишься не в обычном кроссовере, а во внедорожнике.

Все просто, рублено катаной, но выглядит очень круто и привлекательно. Помимо мультимедиа с Apple Carplay и Android Auto, особо привязаться нет к чему.

Если коротко – здесь все очень просто, но есть какой-то свой шарм.

Секреты Suzuki Jimny

Вся хитрая сущность Suzuki Jimny раскрывается, когда садишься за руль этого самурая и проезжаешь первые километры.

Автолюбитель, который не особо углубится в сущность Suzuki Jimny, а оценит его только по внешнему виду, будет ожидать получить легкий в управлении, компактный и шустрый кроссовер.

Увы, но Suzuki Jimny расстроит в этом плане, ведь это не паркетник, а настоящий внедорожник со всеми вытекающими. Рамная конструкция кузова, неразрезные мосты, полный привод ALLGRIP PRO с понижайкой – все это про мультяшный и миниатюрный Suzuki Jimny.

Впечатляющий внедорожный набор Suzuki Jimny дополняет бензиновый двигатель объемом 1,5 л и 4-АКПП.

Suzuki Jimny гораздо комфортнее ощущает себя на бездорожье и вне города, но в городе с ним тоже весело. Он не любит быстрые разгоны, резкие маневры и торможения. Все это связано с его внедорожным норовом, но несмотря на его привередливый характер, он продолжает дарить яркие эмоции своему владельцу.

Итоги

Яркий, необычный, специфический, внедорожный – вот таким мне показался Suzuki Jimny. Решать, как всегда, вам.