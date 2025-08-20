У нас на тест-драйві побував кросовер Skoda Kodiaq другого покоління, який вже встиг завоювати звання Авто року в Україні 2025.

Це наше друге знайомство з народним улюбленцем, адже навесні у нас на тесті була дизельна версія 2,0 л TDI (150 к.с./320 Нм) у комплектації Selection, а цього разу потрапила бензинова версія 2,0 л TSI (190 к.с. /320 Нм) у топовій комплектації Sportline та з додатковим пакетом Sporline Plus.

Нумо дізнаватися, чим відрізняється Selection від Sportline Plus та скільки коштує в Україні.

Зараз дивляться

Дизайн Skoda Kodiaq Sportline

Skoda Kodiaq Sportline отримав видозмінені бампери спереду та позаду, більше хромованих елементів, іншу оптику.

У нашій версії Skoda Kodiaq з пакетом Sportline Plus може похизуватися адаптивним матричним світлом, а також додатковою підсвіткою решітки радіатора.

Позаду ліхтарі у топовій версії поєднані смужкою на дверцятах багажника, є динамічні покажчики поворотів.

Sportline також отримав 19-дюймові диски з іншим, цікавішим, як на мене, дизайном.

Словом, відмінностей чимало, і вони не лише візуальні, а й більшою мірою технологічні.

Салон Skoda Kodiaq Sportline

В салоні відмінностей не менше, і вони теж суттєві. Перше, що впадає в око – 13-дюймовий екран мультимедійної системи у версії Sportline Plus, водночас у Selection аналогічний дисплей має діагональ 10 дюймів.

Під екраном розташований блок з трьома перемикачами Smart Dials, які вже знайомі нам з попереднього тесту.

Приладова панель однакова в обох версіях – 10-дюймовий цифровий кластер.

У версії Sportline — інше, спортивне, трьохспицеве кермо з характерним написом. Селектор КПП, за аналогією до Selection, видозмінився та перемістився під кермо.

Ще однією відмінністю між версіями є виконання салону. У версії Sportline це алькантара у комбінації зі шкірою. Штучної замші не пошкодували та рясно вкрили нею і сидіння, і торпедо, і дверні карти.

Також конструктивно відрізняються й передні сидіння, які у версіях Sportline виконані з інтегрованими підголівниками. Вони хоч і нагадують спортивні ковші, проте на зручність це не вплинуло, тут все на найвищому рівні.

Окрім вищезазначеного пакету, Sporline Plus додатково містить обігрів вітрового скла, адаптивний круїз-контроль, камери 360 та проєкційний дисплей. Також цей пакет містить й розширені функції безпеки, такі як система утримання автомобіля в смузі руху з напівавтоматичним контролем у разі аварії з асистентом руху в заторі, паркувальний асистент з дистанційним керуванням та пам’яттю.

Позаду та у багажнику особливих змін немає, тож зупинятися тут не будемо. Другий ряд сидінь, що логічно, теж комбінований – алькантара та шкіра.

Багажник чималий та у нашій версії з електроприводом, а враховуючи розміри дверцят, то це мастхев, як на мене.

Техніка Skoda Kodiaq Sportline

На тестовому Skoda Kodiaq був встановлений бензиновий двигун 2,0 л TSI (190 к.с. /320 Нм), який працював у парі з 7-ступеневою КПП DSG. Привід – безальтернативно повний.

Порівняно з дизельною версією 2,0 л TSI, що очевидно, виявився жвавішим. Це відчувається і в місті, і на трасі. Та й цифри говорять самі за себе, адже прискорення до сотні у дизельної версії становить 10 секунд, а бензинова версія здатна зробити це за 8 секунд.

За відчуттями, бензинова версія виявилася дещо жорсткішою в плані підвіски, хоча, ймовірно, це можна виправдати 19-дюймовими дисками, на дизельній версії були встановлені 18-дюймові.

А ось за витратами палива різниця суттєва, адже якщо дизель дозволяв витрачати 7,5-8 л на 100 км у місті, то показники бензинової версії були близькими до 12 л.

Скільки коштує Skoda Kodiaq

Комплектацій на нашому ринку дві – базова Selection та максимальна Sportline.

Бензинова версія 2,0 л TSI (190 к.с. /320 Нм) Skoda Kodiaq у комплектації Selection обійдеться у 1 667 960 грн, а у Sportline коштуватиме 1 901 134 грн.

Бензинова версія 2,0 л TSI (204 к.с. /320 Нм) Skoda Kodiaq у комплектації Selection обійдеться у 1 670 513 грн, а у Sportline коштуватиме 1 903 262 грн.

Дизельна версія 2,0 л TDI (150 к.с./320 Нм) Skoda Kodiaq у комплектації Selection обійдеться у 1 764 123 грн, а у Sportline коштуватиме 1 997 297 грн.

Також є два додаткові пакети за окрему плату – Selection Plus (113 609 грн) та Sportline Plus (76 165 грн).

Підсумки

Бензиновий Skoda Kodiaq Sporline – той самий великий, комфортний та сімейний кросовер, проте дещо жвавіший та динамічніший. Так, він має цікавіший, сучасніший та технологічніший вигляд, ніж у версії Selection.

Проте й витратити палива у бензинової версії вже не такі привабливі, та й наші дороги на 19-дюймових дисках вже не здаються такими хорошими, як на 18-дюймових.

Словом, є свої плюси та мінуси, проте це лише справа смаку, вподобань та розмірів гаманця.

А який Skoda Kodiaq обирати – вирішувати, як завжди, вам.