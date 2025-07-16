У нас на тест-драйві побував кросовер Hyundai Santa Fe п’ятого покоління, дизайн якого радикально відрізняється від попередників та породжує чимало розмов довкола себе.

Нумо дізнаватися, чим ще здатен здивувати Hyundai Santa Fe, окрім оригінального екстер’єру, та як це поєднується з його функціоналом та інтер’єром.

Дизайн Hyundai Santa Fe

Новий Hyundai Santa Fe зовсім інший, тому порівнювати його з попередником сенсу немає.

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Загальний силует – масивний, м’язистий та дещо кремезний. Hyundai Santa Fe додав у розмірах і це відчувається: довжина 4830 мм, ширина 1900 мм, колісна база 2815 мм.

Попереду все гармонійно та стильно – прямі лінії, гострі кути, правильні форми, вигляд дещо футуристичний, проте стильний.

Єдине, що здається не дуже практичним, то це чималі отвори під активні жалюзі, які у відкритому стані оголюють доступ до радіаторів. Тому варто подумати про додатковий захист.

А ось довкола задньої частини виникає чимало дискусій, адже такі квадратні форми до душі не всім. Це все справа смаку, тому тут без якихось особливих висновків.

З нюансів, які, на мою думку, є не надто вдалим рішенням – задні індикатори покажчиків повороту, які розташовані під бампером і окремо від задніх ліхтарів. Якось дуже низько вони посаджені й водії інтуїтивно тримають погляд на ліхтарях, а ось окремі індикатори знизу зчитуються гірше.

Отже, дизайн цікавий, місцями неоднозначний, проте точно заслуговує на увагу та матиме своїх поціновувачів.

Салон Hyundai Santa Fe

Завдяки правильним квадратним формам новий Hyundai Santa Fe доволі просторий, а до нас на тест-драйв потрапила ще й 7-місна версія.

Hyundai Santa Fe у нашій комплектації Top отримав розкішний бежевий салон із вставками з дерева, здебільшого якісні матеріали, пару 12,3-дюймових дисплеїв для панелі приладів і мультимедіа, широкий центральний тунель та дві бездротові зарядки для смартфонів.

До роботи обох дисплеїв питань жодних, якісна картинка, все доволі логічно та не викликає особливого часу для звикання.

Як і в Hyundai Kona, який нещодавно був у нас на тесті, на кермі у Santa Fe чотири крапки замість лого, які означають літеру Н у перекладі з абетки Морзе.

Селектор КПП вже традиційно для Hyundai розташований під кермом, до чого звикаєш швидко.

Клімат-контроль двозональний, що здивувало, адже окремої зони для пасажирів другого ряду немає, проте є свій блок кондиціонера для пасажирів на третьому ряду у версії на сім місць. Блок клімату сенсорний, проте регулювання температури залишили фізичним.

Словом, попереду все є і нічого зайвого – є підігрів та вентиляція сидінь, підігрів керма, достатня кількість портів для підзарядки, є чимало ніш, достатньо регулювань та й з простором проблем немає.

Другий ряд сидінь надзвичайно просторий і, як на мене, є одним з козирів Hyundai Santa Fe.

Є повздовжнє регулювання дивана, регулювання кута нахилу спинки, підігрів сидінь, шторки від сонця, доступ до двостороннього підлокітника та велетенська ніша на місці блоку керування клімату, який би хотілося там бачити.

Сюди додамо ще й чималий кут відчинення дверей, що дає змогу без проблем встановлювати дитячі крісла та пробиратися на третій ряд.

Третій ряд сидінь без надлишків комфорту, проте передбачені підстаканники, порти для зарядок, є кнопки швидкого складання спинок та вищезгаданий блок кондиціонера.

Нехай простору не так багато, як для пасажирів другого ряду, проте його цілком достатньо як для ніг, так і для голови. Знову ж таки згадаємо квадратні форми кузова, завдяки яким вдалося досягти такого результату.

Багажник у п’ятимісному виконанні має об’єм 725 л. З сімома пасажирами на борту тут очікувано не надто багато місця, а ось якщо спинки сидінь третього ряду скласти, то місця більше ніж достатньо.

Техніка Hyundai Santa Fe

Тестовий Hyundai Santa Fe був оснащений 2,5-літровим бензиновим турбодвигуном (281 к.с./422 Нм), який працює в парі з роботизованою КПП 8-DCT та повним приводом.

Hyundai Santa Fe розганяється до першої сотні за 7,8 секунди, що доволі непогано для кросовера масою понад дві тонни.

Попри свої розміри та масу Hyundai Santa Fe виявився доволі жвавим, динамічним, збалансованим та без відчуття, що чогось бракує.

З роботизованою КПП теж все просто та прогнозовано, перемикання чіткі, вчасні та без поштовхів.

Підвіска доволі комфортна, в салоні не докучають зайві шуми та загалом атмосфера в Hyundai Santa Fe спонукає до сімейних подорожей.

Hyundai Santa Fe має несучий кузов та повністю незалежну підвіску попереду та позаду.

Ймовірно, комфорту додали й 20-дюймові диски, які не такі яскраві, як 21-дюймові, проте прибирають зайву нервовість на нерівностях.

А от що можна віднести до слабких сторін кремезного квадрата Hyundai Santa Fe, так це крени кузова в поворотах, але тут з фізикою не посперечаєшся.

З системами безпеки та асистентами тут все гаразд – є камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, асистент утримання в смузі руху, автоматичне дальнє світло, асистенти запобігання зіткненням.

Є кілька режимів руху, включно з Eco та Sport, а також різні режими для повного приводу. Звісно, позашляховиком Hyundai Santa Fe не назвеш, проте в умовах зими та легкого бездоріжжя повний привід стане в пригоді.

Скільки коштує Hyundai Santa Fe

Базова версія Hyundai Santa Fe з атмосферним двигуном 2,5 л та переднім приводом у комплектації Dynamic коштує 1 814 600 грн. Ця ж версія, але з повним приводом обійдеться у 1 879 400 грн.

Найдешевша версія з турбованим 2,5-літровим двигуном та повним приводом у комплектації Dynamic коштує 2 016 900 грн. Наступною комплектацією для цієї версії є Elegance за 2 068 600 грн, а максимальна Top обійдеться вже 2 273 500 грн.

У нас на тесті була саме версія Тop, проте у семимісному виконанні, яке йде за доплату. Також за окрему плату, опціонально можна замовити панорамний скляний дах та пакет Calligraphy, що включає додаткові опції з безпеки, фішки інтер’єру та зовнішнього вигляду.

Підсумки

Hyundai Santa Fe – чималий та брутальний кросовер, проте це лише на перший погляд, адже салон, функціонал та його характер переконливо доводять, що це комфортний та розважливий сім’янин.

Ну і так, зовнішність Hyundai Santa Fe це окрема історія, особливо задня його частина, яка ще довго буде предметом для суперечок, проте, може такий задум й був у Hyundai?

А ось чи вартує він вашої уваги, вирішувати, як завжди, вам.