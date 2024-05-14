На тест-драйв Фактів ICTV потрапило п’яте покоління Lexus RX 500h, який свого часу став першопрохідцем у класі повнорозмірних преміальних кросоверів.

Нумо дізнаватися, що собою являє японський преміум та як поєднуються гібридні технології з багатообіцяльною приставкою F Sport Plus.

Дизайн Lexus RX 500h

Lexus RX 500h виглядає вишукано, виразно та стильно. Особливого шарму тестовому автомобілю додав незвичний колір, який дещо змінює відтінки залежно від освітлення. Хоча, як на мене, навіть у більш стандартних кольорах Lexus RX 500h виглядає не менш привабливо та стильно.

Зараз дивляться

F Sport Plus – назва комплектації, яка, в тому числі додає перчинки екстер’єру Lexus RX 500h.

F Sport Plus містить в собі видозмінені бампери, пакет антихром, задній спойлер та логотипи F Sport на елементах кузова.

Ну і родзинка на торті – збільшені 6-поршневі гальмівні супорти F Sport чорного кольору з логотипом Lexus.

Lexus обійшовся без революційних змін у дизайні нового RX 500h, тож силует залишився впізнаваним та впевнений, що фанати бренду це зацінять.

Якщо коротко – дизайн на тверду п’ятірку.

Салон Lexus RX 500h

Найцікавіше починається під час перших спроб потрапити в салон, адже своєрідний алгоритм роботи зовнішніх сенсорних дверних ручок, без звичної рухомої частини, перший час змушує звикати.

Теж саме стосується й внутрішніх ручок – двері відкриваються за допомогою клавіші, яку потрібно натискати. Звісно, це все справа звички й один-два дні достатньо, щоб не звертати на це увагу.

Так, це дійсно оригінально, проте думки щодо практичності та зручності таких рішень можуть бути різними.

Інтер’єр зустрічає дорогими та якісними матеріалами оздоблення. Тут ви не зустрінете дешевих пластиків, бюджетних рішень чи прогалин в збірці. І на вигляд, і тактильно – все на найвищому рівні.

Що стосується пакета F Sport Plus в салоні, то це сидіння зі спортивним дизайном, оздоблені комбінованою шкірою з перфорацією зі вставками Алькантари.

Також ви зустрінете лого F Sport на кермі, підголівнику та порогах, а також вставки з алюмінію у декорі салону.

Цифрова панель приладів виконана у вигляді прямокутного екрана в центрі панелі. Зчитується легко, все доволі логічно та просто.

Загалом непогано, проте, як на мене, у Toyota C-HR та Toyota Corolla Cross, цифровий кластер виглядає значно сучаснішим.

А ось мультимедійний екран Lexus RX 500h виявився дещо цікавішим, тут встановлено нову систему Lexus Link Pro з дійсно великим 14-дюймовим дисплеєм.

Система підтримує бездротовий Apple CarPlay, а ось Android Auto лише дротовий.

Екран працює швидко, графіка сучасна, а картинка якісна. Щоправда, дещо відстає за якістю зображення камер кругового огляду, як на мене, могло б бути й краще.

Панель кліматичної системи сенсорна, винесена окремою стрічкою знизу екрану. До слова, клімат-контроль тут тризонний, є підігрів та вентиляція всіх сидінь та підігрів керма.

Єдиний елемент, який у кліматичній системі залишили фізичним – шайби для регулювання температури. Виглядають стильно, користуватися зручно.

Другий ряд сидінь, як і весь салон загалом, доволі просторий. Тут спокійно та з комфортом розміститься п’ятеро пасажирів.

Є сонячні шторки, зручний підлокітник з підсклянниками, електрорегулювання кута нахилу сидінь. Ну і, як я й писав раніше, тут є підігрів та вентиляція сидінь, окрема панель клімат-контролю.

Якщо коротко – другий ряд сидінь Lexus RX 500h розкішний, як в плані функціонала, так і в плані комфорту.

Багажник великий – 612 л. Звісно ж є електропривід та можливість скласти спинки сидінь за допомогою кнопок в багажнику.

Динаміка Lexus RX 500h

Lexus RX 500h – це перший гібрид Lexus з турбодвигуном. Lexus RX 500h оснащений гібридною силовою установкою на основі бензинового 2,4-літрового двигуна з турбонаддувом, що працює з 6-АКПП та повним приводом DIRECT4. Сумарна потужність гібридної установки складає 371 к.с. та 645 Нм крутного моменту.

Lexus RX 500h їде дуже бадьоро та долає першу сотню за 6,2 с. Приємний звук двигуна, швидкий відклик на натискання педалі акселератора, безліч систем та асистентів, система повороту задніх коліс DRS, підсилені гальма – все це про Lexus RX 500h F Sport Plus.

Особливість Lexus RX 500h в тому, що маючи динамічний характер з натяками на спорт, він продовжує залишатись комфортним. Lexus RX 500h оснащений адаптивною системою регулювання жорсткості підвіски, яка в додаток до всього підвищує керованість у крутих поворотах шляхом рівномірного розподілу зусиль на усі чотири колеса.

Lexus RX 500h дозволяє обрати один з режимів водіння: Eco, Normal, Sport та Custom. Все доволі просто та зрозуміло, проте навіть у режимі Eco, Lexus RX 500h не перетворюється на равлика та залишається доволі динамічним.

Також Lexus RX 500h оснащений новою системою повного приводу Direct4, що розподіляє потужність і крутний момент між передньою і задньою осями.

На відміну від системи повного приводу E-FOUR, яка встановлюється на RX 350h, система Direct4 отримала електромотор на задню вісь потужністю 40 кВт, який постійно активований, щоб передавати більше крутного моменту та забезпечити краще зчеплення з дорогою.

Скільки коштує Lexus RX 500h F Sport Plus

А ось тут найцікавіше – ціна. Lexus RX може бути у кількох варіаціях: RX 350, RX 350h, RX 450h+, Lexus RX 500h.

Щоб вас не плутати, ми візьмемо для порівняння лише базові комплектації кожної з версій.

Базова версія Lexus RX 350 – з турбобензиновим двигуном об’ємом 2,4 л та 8-АКПП в комплектації Executive коштує 2 924 937 грн.

Lexus RX 350h – з гібридною безступеневою АКПП та бензиновим двигуном об’ємом 2,5 л у комплектації Premium коштує 3 205 837 грн.

Lexus RX 450h+ – плагін-гібрид з чотирициліндровим атмосферним двигуном об’ємом 2,5 л і літій-іонною батареєю ємністю 18,1 кВт год у комплектації Premium коштує 3 804 286 грн.

Ну і родзинка – Lexus RX 500h, він представлений у єдиній топовій комплектації F Sport Plus, такий як і був у нас на тест-драйві. Ціна цієї версії складає 4 026 013 грн.

Підсумки

Lexus RX 500h – однозначно заслуговує на увагу завдяки своїй зовнішності, преміальній якості салону, технологічності, динаміці та комфорту.

Повнорозмірний, сімейний та сучасний RX 500h точно здатен приємно здивувати, проте й ціна у $100 тис. теж змушує задуматись та порівнювати з іншими версіями.

Вирішувати, як завжди, вам.