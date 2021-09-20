Виставка Old Car Land цього року здивувала своїми масштабами. Організатори зробили акцент на автівках, що виготовлені в Україні. Милувався червоним кабріолетом Таврія і білим Rolls-Royce на виставці ретроавтомобілів 2021 – Борис Сачалко, Вікна СТБ.

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Власник рідкісної Таврії без даху запевняє — таких авто — кілька на весь світ. У 1995 році український завод планував виходити на ринок південних країн Європи.

Але не склалося. І червоний кабріолет від Таврії надовго залишився в анналах історії. Павло придбав машину та відновив її стан. І нині яскрава автівка відкриває виставку Old Car Land.

– Ми хотіли цією експозицією показати, що в нас є джерела інженерного автомобільного мистецтва. А якщо є джерела, то є і продовження, — запевняє адміністратор виставки Володимир Мукан.

Є на виставці й ікони українського автопрому — Запорожці. Від найновіших моделей до найстаріших автомобілів.

Іноземний автопром тут також є. Не обов’язково бути завзятим автомеханіком та знатися на технічних характеристиках, щоб отримати приємні враження від виставки.

Можна просто милуватися — неймовірно красивим червоним Dodge Dart, захоплюватися семилітровим Buick Riviera. Уявляти себе гангстером біля чорного Lincoln, і перевтілитись у принца чи принцесу у білому Rolls-Royce.

– Як дівчина, я не дуже полюбляю машини, але тут є дуже цікаві екземпляри. Мені сподобалася Shelby Cobra. Хоч мене і здивувала її захмарна ціна, тепер я хочу її придбати, – ділиться враженнями відвідувачка.

Українські авто — важлива частина історії. І хоча Запорізький автомобілебудівний завод ще існує та випускає автомобілі, але власні автівки на конвеєрах не з’являються.