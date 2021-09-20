Выставка Old Car Land этого года удивила своими масштабами. Организаторы сделали акцент на автомобилях, изготовленных в Украине. Любовался красным кабриолетом Таврия и белым Rolls-Royce на выставке ретроавтомобилей 2021 — Борис Сачалко, Вікна СТБ.

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Владелец редкой Таврии без крыши уверяет — таких авто — несколько на весь мир. В 1995 году украинский завод планировал выходить на рынок южных стран Европы.

Но не сложилось. И красный кабриолет от Таврии надолго остался в анналах истории. Павел приобрел машину и восстановил ее состояние. И сейчас яркая машина открывает выставку Old Car Land.

— Мы хотели этой экспозицией показать, что у нас есть источники инженерного автомобильного искусства. А если есть источники, то есть и продолжение, — уверяет администратор выставки Владимир Мукан.

Есть на выставке и иконы украинского автопрома — Запорожцы. От новейших моделей до самых старых автомобилей.

Иностранный автопром здесь тоже есть. Необязательно быть заядлым автомехаником и разбираться в технических характеристиках, чтобы получить приятные впечатления от выставки.

Можно просто любоваться — невероятно красивым красным Dodge Dart, увлекаться семилитровым Buick Riviera. Представлять себя гангстером у черного Lincoln, и перевоплотиться в принца или принцессу в белом Rolls-Royce.

— Как девушка, я не очень люблю машины, но тут есть очень интересные экземпляры. Мне понравилась Shelby Cobra. Хоть меня и удивила ее заоблачная цена, теперь я хочу ее приобрести, — делится впечатлениями посетительница.

Украинские авто — важная часть истории. И хотя Запорожский автомобилестроительный завод еще существует и выпускает автомобили, но собственные машины на конвейерах не появляются.