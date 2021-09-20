Выставка Old Car Land этого года удивила своими масштабами. Организаторы сделали акцент на автомобилях, изготовленных в Украине. Любовался красным кабриолетом Таврия и белым Rolls-Royce на выставке ретроавтомобилей 2021 — Борис Сачалко, Вікна СТБ.
Владелец редкой Таврии без крыши уверяет — таких авто — несколько на весь мир. В 1995 году украинский завод планировал выходить на рынок южных стран Европы.
Но не сложилось. И красный кабриолет от Таврии надолго остался в анналах истории. Павел приобрел машину и восстановил ее состояние. И сейчас яркая машина открывает выставку Old Car Land.
— Мы хотели этой экспозицией показать, что у нас есть источники инженерного автомобильного искусства. А если есть источники, то есть и продолжение, — уверяет администратор выставки Владимир Мукан.
Есть на выставке и иконы украинского автопрома — Запорожцы. От новейших моделей до самых старых автомобилей.
Иностранный автопром здесь тоже есть. Необязательно быть заядлым автомехаником и разбираться в технических характеристиках, чтобы получить приятные впечатления от выставки.
Можно просто любоваться — невероятно красивым красным Dodge Dart, увлекаться семилитровым Buick Riviera. Представлять себя гангстером у черного Lincoln, и перевоплотиться в принца или принцессу в белом Rolls-Royce.
— Как девушка, я не очень люблю машины, но тут есть очень интересные экземпляры. Мне понравилась Shelby Cobra. Хоть меня и удивила ее заоблачная цена, теперь я хочу ее приобрести, — делится впечатлениями посетительница.
Украинские авто — важная часть истории. И хотя Запорожский автомобилестроительный завод еще существует и выпускает автомобили, но собственные машины на конвейерах не появляются.