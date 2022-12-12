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Скільки коштує пальне в Україні 12 грудня: ціни на АЗС

12 Грудня 2022, 13:47
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Скільки коштує пальне в Україні 12 грудня: ціни на АЗС
Джерело: Depositphotos

Станом на 12 грудня ціни на пальне на українських заправках не змінилися. Так, преміальний бензин A-95+ у середньому можна купити за 52,07 грн за літр.

Популярний A-95 у середньому коштує 51,40 грн за літр. Бензин марки A-92 коштує 50,97 грн за літр.

Дизель поки є найдорожчим видом пального – 54,90 грн за літр. Автогаз можна купити за 29,29 грн за літр.

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Скільки коштує пальне в Україні:

Найдешевше A-95 продають на заправках Укр-Петроль та ZOG – 45-47 грн за літр. A-92 найвигідніше купувати на АЗС Овис, дизель – на Авантаж 7, Укрнафта та Укр-Петроль. На автогазі можна зекономити, якщо заправлятися на Авантаж 7, а на A-95+ – на заправці Фактор.

Скільки коштує пальне в Україні 12 грудня: ціни на АЗС / 2 зображення

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Газові заправки Дизельне пальне паливо Ціни на бензин
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