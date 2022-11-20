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Скільки коштує бензин та дизель на АЗС: ціни на 20 листопада

20 Листопада 2022, 10:12
Марта Бондаренко редакторка стрічки
АЗС бензин
Джерело: Pixabay

Станом на 20 листопада середні ціни на пальне в Україні не змінилися.

Так, середня вартість преміального бензину А-95+ коштує 50,07 грн/літр, популярного А-95 – 49,50 грн/літр. Бензин марки А-92 в середньому коштує 48,44 грн/літр.

Середня ціна дизельного пального 53,92 грн/літр, а автогазу – 28,53 грн/літр.

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Скільки коштує пальне в Україні

На популярних АЗС ОККО та WOG бензин А-95+ коштує 52 грн/літр, на заправках мережі Авиас – 50,50 грн/літр, на 51,99 грн/літр.

На АЗС ОККО та WOG бензин А-95 коштує 51 грн/літр, на АВИАС – 50 грн/літр.

Дизельне пальне ОККО та WOG продають по 55 грн/літр, на АВИАС – 53 грн/літр.

АЗС АЗС

Ціни на автогаз на популярних АЗС коливаються від 28,14 грн/л до 28,98 грн/л. Найдешевше автогаз можна придбати на АЗС Авантаж 7 – за 26,45 грн/л.

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Джерело: AUTO.RIA

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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