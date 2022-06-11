Ціни на бензин в Україні станом на ранок 11 червня 2022 року на АЗС коливаються від майже 46 грн до 59 грн за 1 л. Вартість залежить також від категорії.
Середня ціна на бензин в Україні становить:
- для категорії А-95 – 50,28 грн/л;
- для категорії А-92 – 49,41 грн/л.
Середня вартість дизельного пального в Україні станом на 11 червня становить 56,61 грн/л. Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:
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- Shell (45,68 грн/л);
- UPG (48,90 грн/л);
- Укрнафта, Авиас (50 грн/л);
- OKKO, WOG, Укр-Петроль, Рур груп (51 грн/л).
Ціни на бензин категорії А-92:
- Авиас (49 грн/л)
- Укрнафта (49 грн/л)
- Катрал (57 грн/л)
- Укргазвидобування (51 грн/л).
Найнижчу ціну на дизельне пальне пропнують АЗС:
- Авиас (55 грн/л);
- UPG (56 грн/л);
- OKKO, WOG, Рур груп (57 грн/л);
- Укр-Петроль (57,50 грн/л);
- SOGAR (57,65 грн/л);
- Shell, Mango, БРСМ-Нафта (57,99 грн/л).
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