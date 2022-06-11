Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Скільки коштує бензин і дизель в Україні: актуальні ціни на 11 червня

11 Червня 2022, 09:49
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Бензин
Джерело: Depositphotos

Ціни на бензин в Україні станом на ранок 11 червня 2022 року на АЗС коливаються від майже 46 грн до 59 грн за 1 л. Вартість залежить також від категорії.

Середня ціна на бензин в Україні становить:

  • для категорії А-95 – 50,28 грн/л;
  • для категорії А-92 – 49,41 грн/л.

Середня вартість дизельного пального в Україні станом на 11 червня становить 56,61 грн/л. Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

Зараз дивляться
  • Shell (45,68 грн/л);
  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авиас (50 грн/л);
  • OKKO, WOG, Укр-Петроль, Рур груп (51 грн/л).

Ціни на бензин категорії А-92:

  • Авиас (49 грн/л)
  • Укрнафта (49 грн/л)
  • Катрал (57 грн/л)
  • Укргазвидобування (51 грн/л).
Скільки коштує бензин і дизель в Україні: актуальні ціни на 11 червня / 2 зображення

Найнижчу ціну на дизельне пальне пропнують АЗС:

  • Авиас (55 грн/л);
  • UPG (56 грн/л);
  • OKKO, WOG, Рур груп (57 грн/л);
  • Укр-Петроль (57,50 грн/л);
  • SOGAR (57,65 грн/л);
  • Shell, Mango, БРСМ-Нафта (57,99 грн/л).

Читайте: У світі зростають ціни на нафту: чи здорожчає бензин для українців

Теги
Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь