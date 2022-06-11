Ціни на бензин в Україні станом на ранок 11 червня 2022 року на АЗС коливаються від майже 46 грн до 59 грн за 1 л. Вартість залежить також від категорії.

Середня ціна на бензин в Україні становить:

для категорії А-95 – 50,28 грн/л;

для категорії А-92 – 49,41 грн/л.

Середня вартість дизельного пального в Україні станом на 11 червня становить 56,61 грн/л. Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

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Shell (45,68 грн/л);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авиас (50 грн/л);

OKKO, WOG, Укр-Петроль, Рур груп (51 грн/л).

Ціни на бензин категорії А-92:

Авиас (49 грн/л)

Укрнафта (49 грн/л)

Катрал (57 грн/л)

Укргазвидобування (51 грн/л).

Скільки коштує бензин і дизель в Україні: актуальні ціни на 11 червня / 2 зображення

Найнижчу ціну на дизельне пальне пропнують АЗС:

Авиас (55 грн/л);

UPG (56 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (57 грн/л);

Укр-Петроль (57,50 грн/л);

SOGAR (57,65 грн/л);

Shell, Mango, БРСМ-Нафта (57,99 грн/л).

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