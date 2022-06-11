Цены на бензин в Украине по состоянию на утро 11 июня 2022 на АЗС колеблются от почти 46 грн до 59 грн за 1 л. Стоимость зависит от категории.

Средняя цена на бензин в Украине:

для категории А-95 – 50,28 грн/л;

для категории А-92 – 49,41 грн/л.

Средняя стоимость дизельного топлива в Украине по состоянию на 11 июня составляет 56,61 грн/л. Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

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Shell (45,68 грн/л);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнефть, Авиас (50 грн/л);

OKKO, WOG, Укр-Петроль, Рур групп (51 грн/л).

Цены на бензин категории А-92:

Авиас (49 грн/л)

Укрнафта (49 грн/л)

Катрал (57 грн/л)

Укргаздобыча (51 грн/л).

Сколько стоит бензин и дизель в Украине: актуальные цены на 11 июня / 2 images

Самую низкую цену на дизельное топливо предлагают АЗС:

Авиас (55 грн/л);

UPG (56 грн/л);

OKKO, WOG, Рур групп (57 грн/л);

Укр-Петроль (57,50 грн/л);

SOGAR (57,65 грн/л);

Shell, Mango, БРСМ-Нафта (57,99 грн/л).

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