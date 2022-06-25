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Скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні: актуальні ціни на 25 червня

25 Червня 2022, 12:12
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні: актуальні ціни на 25 червня
Джерело: Pixabay

Станом на 25 червня бензин категорії А-95 здешевшав на 4 копійки. В середньому його можна придбати на АЗС за 50,64 грн/л.

Бензин категорії А-92 здешевшав на 89 копійок і в середньому становить 49,66 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 25 червня становить 56,41 грн/л. Дизель здешевшав на 3 копійки. Водночас ціни на автогаз в Україні підскочили на 12 копійок і в середньому по країні становлять 41,91 грн.

Зараз дивляться

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,50 грн/л), OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Найдешевший бензин категорії А-92 можна придбати на АЗС Авіас (49 грн/л) та Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Укр-Петроль, OKKO, WOG, UPG, Рур груп, Катрал).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Автотранс (40,97 грн/л), Авіас (41,91 грн/л), Укрнафта (41,95 грн/л), WOG, Катрал (41,97 грн/л).

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Теги
Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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