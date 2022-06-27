Станом на ранок 27 червня 2022 року середня вартість пального на заправних станціях в Україні не змінилася.

Так, вартість бензину категорії А-95+ в середньому – 50,61 грн. Ціна на 92-й бензин становить 49,66 грн.

Водночас дизельне пальне коштує 56,39 грн. А ціна на автогаз залишилася на рівні 41,73 грн.

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Ціни на АЗС станом на 27 червня

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95+ пропонують АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л) Укр-Петроль (50,55 грн) та Shell (50,99 грн/л).

Найдешевший бензин категорії А-92 можна придбати на АЗС Авіас (49 грн/л) та Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур груп).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Автотранс (40,97 грн/л), Авіас (41,90 грн/л), Укрнафта (41,95 грн/л), WOG, Катрал (41,97 грн/л).

Нещодавно у Центрі економічної стратегії повідомляли, що ціни на АЗС можуть трохи знизитися, якщо з’являться нові поставки пального.

Джерело: Авто-РІА