По состоянию на утро 27 июня 2022 года средняя стоимость горючего на заправочных станциях в Украине не изменилась.

Стоимость бензина категории А-95+ в среднем — 50,61 грн. Цена на 92-й бензин составляет 49,66 грн.

В то же время дизельное топливо стоит 56,39 грн. А цена на автогаз осталась на уровне 41,73 грн.

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Цены на АЗС по состоянию на 27 июня

Самую низкую цену на бензин категории А-95+ предлагают АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л) Укр-Петроль (50,55 грн) и Shell (50,99 грн/л).

Самый дешевый бензин категории А-92 можно приобрести на АЗС Авиас (49 грн/л) и Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур групп).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС: Автотранс (40,97 грн/л), Авиас (41,90 грн/л), Укрнефть (41,95 грн/л), WOG, Катрал (41,97 грн/л).

Недавно в Центре экономической стратегии сообщалось, что цены на АЗС могут немного снизиться, если появятся новые поставки топлива.

Источник: Авто-РІА