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Скільки доведеться заплатити за розмитнення авто в Україні 2022 (калькулятор)

5 Липня 2022, 18:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Volkswagen
Джерело: Depositphotos

З початку липня в Україні скасували нульове розмитнення автомобілів. З квітня скористалися пільгами понад 200 тис. водіїв. Однак тепер доведеться платити за колишніми правилами – з ПДВ, акцизами та ввізним митом.

Скільки зараз коштує розмитнення авто, і за якими параметрами та формулами визначається вартість – далі у матеріалі.

Особливих труднощів у прорахунку немає – дізнатися про реальну вартість послуги можна навіть за допомогою калькулятора розмитнення авто.

Зараз дивляться

Так, згідно із законом України №2611-VIII, формула прорахунок виглядає так: Акцизний податок + Ввізне мито + ПДВ.

Параметри прораховуються за такими характеристиками автомобіля:

  • Тип двигуна (бензиновий/дизельний);
  • Об’єм двигуна (куб. см);
  • Рік випуску авто;
  • Вартість авто за кордоном.

Щоб оцінити вартість розмитнення авто на практиці, можна порівняти дві найпопулярніші, які активно ввозяться в Україну в останні роки – старенький Volkswagen Passat і сучасний Volkswagen Golf.

Для прикладу можна взяти базовий Volkswagen Passat 2004 року на бензиновому двигуні 2.0 л – у Німеччині такий можна придбати за €7 тис.

За формулою розмитнення така модель коштуватиме €11 040:

  • Акцизний податок – €1 500;
  • Ввізне мито – €700;
  • ПДВ – €1 840;
  • Вартість авто за кордоном – €7 000.

Разом з додатковими послугами, підсумкова вартість буде вищою:

  • Збір до Пенсійного фонду – 14 864 грн.
  • Реєстрація у Сервісному центрі МВС –1 126 грн;
  • Сертифікація, 3000 грн;
  • Послуги митного брокера, 5000 грн.

Загальна вартість – €11 753.

Інакше кажучи, вартість ввезення становитиме понад 30% від вартості транспорту, купленого за кордоном.

З новими авто ситуація трохи інша. Наприклад, у Німеччині Volkswagen Golf GTI 2019 року на бензиновому 2.0-літровому двигуні продається за €27 тис.

За формулою розмитнення вартість авто та його ввезення в Україні коштуватиме €36 тис.:

  • Акцизний податок – €300;
  • Ввізне мито – €2 700;
  • ПДВ – €6 000;
  • Вартість авто за кордоном €27 000.

Проте є й додаткові послуги, за які потрібно заплатити:

  • Збір до Пенсійного фонду – 60 588 грн.
  • Реєстрація у Сервісному центрі МВС –1 126 грн;
  • Сертифікація, 3000 грн;
  • Послуги митного брокера, 5 000 грн.

Отже, фінальна вартість з реєстрацією на українські номери коштуватиме €38 071.

Як можна помітити, акцизний податок на новий транспорт значно менше, ніж на старі авто.

Цілком можливо, що незабаром розмитнити автомобіль можна буде в Дія, і зробити це за новою формулою. Влада хоче зробити ввезення нових автомобілів дешевшими, ніж старий транспорт.

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