Вуличні гонщики добряче псують нерви українцям. Свої шалені виїзди вони влаштовують переважно у вечірні час, заважаючи іншим містянам.

Також ці порушники тиші полюбляють дрифтувати. Факти ICTV дізнавалися, що таке дрифт та який штраф за нього передбачається в Україні.

Що таке дрифт

Дрифт – це техніка проходження поворотів, що характеризується використанням керованого заносу на максимально можливій швидкості та куті до траєкторії.

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Дрифтинг – це не просто швидка їзда, це спорт, мистецтво проїжджати повороти якомога швидше. Авто при цьому рухається не лише вперед, а й боком. Такий стиль дає змогу водію швидко вирівняти машину після виходу з повороту.

Звичайні вуличні гонщики не мають нічого спільного з дрифтом. Дрифтинг – це автоспорт, де змагаються професіонали на спеціально обладнаних машинах. Вони часто беруть участь у різноманітних змаганнях та чемпіонатах.

Початок дрифтингу було покладено на серпантинних гірських дорогах Японії наприкінці 70-х. Усе, що треба знати про дрифтинг початку 80-х років, стосується двох гонщиків: Куніякі Такагаші та Келіші Цушія (відомий як Король Дрифту).

Саме вони почали проїжджати повороти на шаленій швидкості, вивертаючи автомобіль в інший бік. Це було першим етапом розвитку дрифтингу як мотоспорту.

У 1987 році Цушія разом з журналістами зняв фільм Pluspy, де яскраво продемонстрував можливості дрифтингу. Ця стрічка серйозно вплинула на розвиток спорту.

Також яскраві елементи дрифту можна спостерігати у кожному фільмі Форсаж.

Варто зазначити, що дрифтингом займаються на підготовлених машинах та на спеціально відведених майданчиках.

Штрафи за дрифт: що передбачено в Україні

Дрифтери-самоучки, які розʼїжджають на дорогах, часто створюють небезпечні аварійні ситуації. Насправді аварійна ситуація – поняття не дуже конкретне та визначається суб’єктивною думкою співробітника патрульної поліції.

Наприклад, для одних поліціянтів перетин подвійної суцільної – це порушення правил розмітки, а для інших – створення аварійної ситуації.

Аварійною називають ситуацію на дорозі, за якої інші учасники дорожнього руху були змушені різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів для забезпечення особистої безпеки чи безпеки інших громадян.

Така ситуація має бути підтверджена фактичними даними. Наприклад, поясненнями особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показаннями технічних приладів та засобів фото- та відеоспостереження чи іншими документами.

Серед найчастіших порушень, які можуть спричинити аварійну ситуацію, є:

перевищення швидкості;

порушення вимог знаків та розмітки;

проїзд на червоний сигнал світлофора;

порушення правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів;

порушення правил зупинки, стоянки;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил обгону та зустрічного роз’їзду;

порушення правил навчальної їзди;

ненадання переваги у русі поліції, швидкій або пожежникам.

Відповідно, дрифтування можна сміливо назвати аварійною ситуацією, а водія-дрифтера можуть притягти до адміністративної відповідальності. Цікавий момент, що за відсутності показань постраждалого, свідків чи матеріалів фото/відеофіксації, довести провину водія у створенні аварійної ситуації неможливо.

Якщо водія, що дрифтував та створював небезпечну ситуацію на дорозі, зловлять на гарячому, то відповідно до ч. 5 статті 122 КУпАП йому випишуть штраф у розмірі 1 445 грн або можуть позбавити водійського посвідчення на термін від 6 місяців до одного року.