Уличные гонщики изрядно портят нервы украинцам. Свои безумные выезды они устраивают преимущественно в вечерние время, мешая другим горожанам.

Также эти нарушители тишины любят дрифтовать. Факты ICTV узнавали, что такое дрифт и какой штраф за него предусматривается в Украине.

Что такое дрифт

Дрифт — это техника прохождения поворотов, характеризующаяся использованием управляемого заноса на максимально возможной скорости и угла к траектории.

Сейчас смотрят

Дрифтинг — это не просто быстрая езда, это спорт, искусство проезжать повороты как можно быстрее. Авто при этом движется не только вперед, но и боком. Такой стиль позволяет водителю быстро выровнять машину после выхода из поворота.

Обычные уличные гонщики не имеют ничего общего с дрифтом. Дрифтинг — это автоспорт, где соревнуются профессионалы на специально оборудованных машинах. Они часто участвуют в различных соревнованиях и чемпионатах.

Начало дрифтинга было положено на серпантинных горных дорогах Японии в конце 70-х. Все, что нужно знать о дрифтинге начала 80-х годов, касается двух гонщиков: Кунияки Такагаши и Келиши Цушия (известный как Король дрифта).

Именно они начали проезжать повороты на бешеной скорости, выворачивая автомобиль в другую сторону. Это было первым этапом развития дрифтинга как мотоспорта.

В 1987 году Цушия вместе с журналистами снял фильм Pluspy, где ярко продемонстрировал возможности дрифтинга. Эта лента серьезно повлияла на развитие спорта.

Также яркие элементы дрифта можно наблюдать в каждом фильме Форсаж.

Штрафы за дрифт: что предусмотрено в Украине

Дрифтеры-самоучки, разъезжающие на дорогах, часто создают опасные аварийные ситуации. На самом деле, аварийная ситуация — понятие не очень конкретное и определяется субъективным мнением сотрудника патрульной полиции.

Например, для одних полицейских пересечение двойной сплошной — это нарушение правил разметки, а для других — создание аварийной ситуации.

Аварийной называют ситуацию на дороге, по которой другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан.

Такая ситуация должна быть подтверждена фактическими данными. Например, пояснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаниями технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и другими документами.

Среди наиболее частых нарушений, которые могут вызвать аварийную ситуацию, есть:

превышение скорости;

нарушение требований знаков и разметки;

проезд на красный сигнал светофора;

нарушение правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств;

нарушение правил остановки, стоянки;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил обгона и встречного разъезда;

нарушение правил учебной езды;

непредоставление преимущества в движении полиции, скорой или пожарным.

Соответственно, дрифтование можно смело назвать аварийной ситуацией, а водителя-дрифтера могут привлечь к административной ответственности. Интересный момент, что при отсутствии показаний потерпевшего, свидетелей или материалов фото/видеофиксации, доказать вину водителя в создании аварийной ситуации невозможно.

Если водителя, который дрифтовал и создавал опасную ситуацию на дороге, поймают с поличным, то в соответствии с ч. 5 статьи 122 КУоАП ему выпишут штраф в размере 1 445 грн или могут лишить водительского удостоверения на срок от 6 месяцев до одного года.