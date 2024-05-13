Попит зростає: скільки авто перереєстрували через Дію у квітні

Українці почали активніше перереєстровувати транспорт через Дію – за квітень кількість онлайн-звернень становить майже 23% від загальної кількості.

Скільки авто перереєстрували через Дію у квітні

Так, за даними Інституту досліджень авторинку, загальна кількість перереєстрацій у квітні становила 128,3 тис. договорів. Через Дію замовляли послугу 29,3 тис. разів.

Примітно, що з моменту впровадження послуги наприкінці 2023 року у перші три місяці популярність онлайн-перереєстрації падала. Однак у квітні попит сервісу почав стрімко зростати – з 10,6% до майже 23% від усієї кількості реєстрацій.

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Найчастіше перереєстровували легкові авто – 96,5%. Мотоциклам і мопедам практично не змінювали реєстрацію. До речі, дарувати авто у квітні також почали набагато частіше – за квітень цей показник становить 5,2 тис. разів.

Не виключено, що вся справа у новому законі про мобілізацію.

Раніше Факти ICTV детально розписали, скільки коштує перереєстрація авто у 2024 році. Середня вартість послуги для транспортного засобу – трохи більше 1 тис. грн. Для мотоциклів і мопедів послуга буде дешевшою – близько 800 грн.