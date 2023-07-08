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Попит на німців зростає: які вживані авто привозили українці в червні

8 Липня 2023, 16:37
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Автомобілі
Джерело: Depositphotos

Рейтинг вживаних легковиків, які приганяли в Україну в червні 2023 року, очолив бренд Volkswagen. Українці зареєстрували 3,6 тис. таких авто – це 19,9% від загальної кількості.

У п’ятірку улюблених брендів також увійшли Renault, Skoda, Nissan та Audi.

Які бренди імпортних б/в авто обирають українці:

  • Volkswagen – 19,9%
  • Renault – 10,7%
  • Skoda – 7,6%
  • Nissan – 7,5%
  • Audi – 6,7%
  • Ford – 6,1%
  • Opel – 4,2%
  • BMW – 3,9%
  • Tesla – 2,9%
  • Hyundai – 2,8%

Попит на німецькі авто серед українців зростає. У червні улюбленою моделлю з пробігом, яку завозили в Україну, став Volkswagen Golf. На другому місці знову розмістилася Skoda Octavia, тоді як третю сходинку посів Renault Megane.

Вживаний Volkswagen Passat, який зазвичай був лідером імпорту, поступився у рейтингу і зараз зберігає четверту позицію. Закриває п’ятірку улюбленців легковик Renault Scenic.

Які вживані авто завозили в Україну в червні 2023:

Volkswagen Golf — 1401 шт.

  1. Skoda Octavia — 888 шт.
  2. Renault Megane — 766 шт.
  3. Volkswagen Passat — 722 шт.
  4. Renault Scenic — 570 шт.
  5. Nissan Leaf — 526 шт.
  6. Nissan Qashqai — 408 шт.
  7. Volkswagen Touran — 380 шт.
  8. Ford Focus — 354 шт.
  9. Volkswagen Tiguan — 313 шт.
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Джерело
Інститут досліджень авторинку
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Автомобілісти Вживані авто
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