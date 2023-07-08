Рейтинг вживаних легковиків, які приганяли в Україну в червні 2023 року, очолив бренд Volkswagen. Українці зареєстрували 3,6 тис. таких авто – це 19,9% від загальної кількості.
У п’ятірку улюблених брендів також увійшли Renault, Skoda, Nissan та Audi.
Які бренди імпортних б/в авто обирають українці:
- Volkswagen – 19,9%
- Renault – 10,7%
- Skoda – 7,6%
- Nissan – 7,5%
- Audi – 6,7%
- Ford – 6,1%
- Opel – 4,2%
- BMW – 3,9%
- Tesla – 2,9%
- Hyundai – 2,8%
Попит на німецькі авто серед українців зростає. У червні улюбленою моделлю з пробігом, яку завозили в Україну, став Volkswagen Golf. На другому місці знову розмістилася Skoda Octavia, тоді як третю сходинку посів Renault Megane.
Вживаний Volkswagen Passat, який зазвичай був лідером імпорту, поступився у рейтингу і зараз зберігає четверту позицію. Закриває п’ятірку улюбленців легковик Renault Scenic.
Які вживані авто завозили в Україну в червні 2023:
Volkswagen Golf — 1401 шт.
- Skoda Octavia — 888 шт.
- Renault Megane — 766 шт.
- Volkswagen Passat — 722 шт.
- Renault Scenic — 570 шт.
- Nissan Leaf — 526 шт.
- Nissan Qashqai — 408 шт.
- Volkswagen Touran — 380 шт.
- Ford Focus — 354 шт.
- Volkswagen Tiguan — 313 шт.