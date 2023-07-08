Рейтинг вживаних легковиків, які приганяли в Україну в червні 2023 року, очолив бренд Volkswagen. Українці зареєстрували 3,6 тис. таких авто – це 19,9% від загальної кількості.

У п’ятірку улюблених брендів також увійшли Renault, Skoda, Nissan та Audi.

Які бренди імпортних б/в авто обирають українці:

Volkswagen – 19,9%

Renault – 10,7%

Skoda – 7,6%

Nissan – 7,5%

Audi – 6,7%

Ford – 6,1%

Opel – 4,2%

BMW – 3,9%

Tesla – 2,9%

Hyundai – 2,8%

Попит на німецькі авто серед українців зростає. У червні улюбленою моделлю з пробігом, яку завозили в Україну, став Volkswagen Golf. На другому місці знову розмістилася Skoda Octavia, тоді як третю сходинку посів Renault Megane.

Вживаний Volkswagen Passat, який зазвичай був лідером імпорту, поступився у рейтингу і зараз зберігає четверту позицію. Закриває п’ятірку улюбленців легковик Renault Scenic.

Які вживані авто завозили в Україну в червні 2023:

Volkswagen Golf — 1401 шт.