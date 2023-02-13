У понеділок, 13 лютого, як і напередодні, вартість пального на АЗС в Україні не змінилася.

Середня ціна на бензин марки A-95+ сьогодні становить 49,91 грн/л.

Популярний А-95 реалізують по 47,92 грн за літр, А-92 – по 46,78 грн/л.

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Літр дизельного пальне коштує в середньому 51,54 грн, автогазу – 25,39 грн.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Вартість А-95 на автозаправках – від 45,47 до 52 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,9 до 58 грн/л.

Автогаз коштує щонайменше 22,45 грн/л, максимум – 32 грн/л.

Джерело: AutoRia