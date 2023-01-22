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Після падіння ціни стабілізувались: у скільки обійдеться заправити машину 22 січня

22 Січня 2023, 08:38
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
АЗС в Україні
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на пальне в Україні стабілізувались після того, як кілька днів поспіль спостерігалось його здешевшання.

У неділю, 22 січня, бензин марки A-95+ коштує 51,3 грн/л.

Літр A-95 обійдеться в середньому по 49,6 грн.

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Бензин А-92 реалізують в середньому по 48,65 грн/л.

Дизельне пальне продають по 53,35 грн/л, автогаз – 27,34 грн/л.

 

 

Autoria

У мережах АЗС найдешевший A-95 коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 52 грн/л.

A-92 на заправках продають мінімум по 44 грн/л, максимум по 50 грн/л.

Дизельне пальне коштує щонайменше 50,5 грн/л, максимум – 58 грн/л.

Ціни на автогаз коливаються у діапазоні від 24,85 грн до 37 грн за літр.

ДжерелоAutoRia

Теги
АЗС Бензин
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