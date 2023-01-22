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После падения цены стабилизировались: во сколько обойдется заправить машину 22 января

22 января 2023, 08:38
Бедрак Виктория редактор ленты
АЗС в Україні
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо в Украине стабилизировались после того, как несколько дней подряд наблюдалось его удешевление.

В воскресенье, 22 января, бензин марки A-95+ стоит 51,3 грн/л.

Литр A-95 обойдется в среднем по 49,6 грн.

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Бензин А-92 реализуют в среднем по 48,65 грн/л.

Дизельное топливо продается по 53,35 грн/л, автогаз – 27,34 грн/л.

 

 

Autoria

В сетях АЗС самый дешевый A-95 стоит 45 грн/л, а самый дорогой – 52 грн/л.

A-92 на заправках продается минимум по 44 грн/л, максимум по 50 грн/л.

Дизельное топливо стоит не менее 50,5 грн/л, максимум – 58 грн/л.

Цены на автогаз колеблются в диапазоне от 24,85 до 37 грн за литр.

ИсточникAutoRia

Теги
АЗС Бензин
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