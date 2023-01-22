Средние цены на топливо в Украине стабилизировались после того, как несколько дней подряд наблюдалось его удешевление.
В воскресенье, 22 января, бензин марки A-95+ стоит 51,3 грн/л.
Литр A-95 обойдется в среднем по 49,6 грн.
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Бензин А-92 реализуют в среднем по 48,65 грн/л.
Дизельное топливо продается по 53,35 грн/л, автогаз – 27,34 грн/л.
В сетях АЗС самый дешевый A-95 стоит 45 грн/л, а самый дорогой – 52 грн/л.
A-92 на заправках продается минимум по 44 грн/л, максимум по 50 грн/л.
Дизельное топливо стоит не менее 50,5 грн/л, максимум – 58 грн/л.
Цены на автогаз колеблются в диапазоне от 24,85 до 37 грн за литр.
Источник: AutoRia
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