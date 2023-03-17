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Перед вихідними здешевшали всі види пального: актуальні ціни на АЗС в Україні

17 Березня 2023, 11:12
Валентина Чорна редакторка стрічки
Коли в Україні з'явиться бензин
Джерело: Pixabay

У п’ятницю, 17 березня, на українських АЗС здешевшали майже всі види пального.

Так, середня ціна на бензин марки A-95+ впала на 1 копійку – до 49,04 грн/л.

Популярний А-95 скинув 2 копійки, тож сьогодні цей бензин реалізують на АЗС в середньому по 47,23 грн за літр.

Зараз дивляться

Вартість A-92 знизилася на 5 копійок – до 46,12 грн/л.

Найбільше подешевшало дизельне пальне (мінус 38 копійок). У п’ятницю на українських АЗС літр можна придбати за 48,08 грн.

Середня вартість автогазу становить 22,36 грн за літр, ціна впала на 14 копійок.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на А-95 коливаються у діапазоні 43,49-50 грн/л.

Вартість дизеля – від 45 грн до 53 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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