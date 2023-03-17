В пятницу, 17 марта, на украинских АЗС подешевели почти все виды топлива.

Так, средняя цена на бензин марки A-95+ упала на 1 копейку – до 49,04 грн/л.

Популярный А-95 сбросил 2 копейки, и сегодня этот бензин реализуют на АЗС в среднем по 47,23 грн за литр.

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Стоимость A-92 снизилась на 5 копеек — до 46,12 грн/л.

Больше всего подешевело дизельное топливо (минус 38 копеек). В пятницу на украинских АЗС литр можно приобрести за 48,08 грн.

Средняя стоимость автогаза составляет 22,36 грн за литр, цена упала на 14 копеек.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС

В сетях АЗС цены на А-95 колеблются в диапазоне 43,49-50 грн/л.

Стоимость дизеля — от 45 грн до 53 грн за литр.

Источник: AutoRia