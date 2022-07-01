1 липня бензин категорії А-95 мінімально здешевшав – на 3 копійки. В середньому його можна придбати на АЗС за 50,61 грн/л.

Вартість бензину категорії А-92 також змінилася порівняно з 30 червня. Він здешевшав на 80 копійок і тепер ціна в середньому становить 49,50 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 1 липня становить 56,37 грн/л. Дизель також мінімально здешевшав – на 3 копійки.

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Де ціни на пальне найменші

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта та Авіас (50 грн/л);

Укр-Петроль (50,50 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Найдешевший бензин категорії А-92 можна придбати на АЗС Авіас (49 грн/л) та Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Укр-Петроль, OKKO, WOG, UPG, Рур груп, Катрал).

Економічний експерт Олексій Лупоносов говорить, що рівень цін на бензин у липні не зросте, а українці можуть принаймні протягом наступного місяця забути про таке явище, як дефіцит пального.

Чого чекати від цін на бензин у липні – читайте у матеріалі.