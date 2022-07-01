1 июля бензин категории А-95 минимально подешевел – на 3 копейки. В среднем его можно приобрести на АЗС за 50,61 грн/л.

Стоимость бензина категории А-92 также изменилась по сравнению с 30 июня. Он подешевел на 80 копеек и теперь цена в среднем составляет 49,50 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива 1 июля составляет 56,37 грн/л. Дизель также минимально подешевел – на 3 копейки.

Сейчас смотрят

Где цены на топливо самые низкие

Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта и Авиас (50 грн/л);

Укр-Петроль (50,50 грн/л);

OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Самый дешевый бензин категории А-92 можно приобрести на АЗС Авиас (49 грн/л) и Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, Укр-Петроль, OKKO, WOG, UPG, Рур групп, Катрал).

Экономический эксперт Алексей Лупоносов говорит, что уровень цен на бензин в июле не вырастет, а украинцы могут по крайней мере в течение следующего месяца забыть о таком явлении, как дефицит топлива.

Чего ждать от цен на бензин в июле – читайте в материале.