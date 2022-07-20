Ціни на пальне в Україні 20 липня впали. Так, бензин категорії А-92 здешевшав на 15 копійок. У середньому його можна придбати на АЗС за 49,55 грн/л.

Бензин категорії А-95 мінімально здешевшав. Тепер його вартість у середньому становить 50,46 грн/л.

Дизельне пальне на українських АЗС можна знайти в середньому за 55,67 грн/л. Дизель впав у ціні на 53 копійки. Автогаз здешевшав на 63 копійки. В середньому його можна придбати за 32,82 грн.

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Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Shell (50,99 грн/л), OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал, БРСМ-Нафта, UPG, OKKO, WOG, SOCAR, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС БРСМ-Нафта (31,38 грн/л), SOCAR (31,86 грн/л), Катрал (31,96 грн/л), UPG (32 гр/л), Shell (32,09 грн/л).