Станом на 6 вересня ціни на пальне в Україні впали. Так, бензин категорії А-95 здешевшав на вісім копійок і тепер його можна придбати в середньому за 49,71 грн/л.

Бензин категорії А-95 преміум не змінився в ціні. Його вартість в середньому становить 50,73 грн/л. Ціни на бензин А-92 впали на вісім копійок – до 47,90 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 53,17 грн/л. Дизель здешевшав на 19 копійок. Водночас середні ціни на автогаз в Україні впали на 15 копійок і в середньому по країні становлять 25,94 грн.

Зараз дивляться

Фото: Мінфін

Дизельне пальне на українських АЗС можна купити за ціною від 51-56 грн/л (БРСМ-Нафта, Катрал, Олас, UPG, Рур груп, OKKO, WOG, Укрнафта, Укр-Петроль, Укргазвидобування).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС АМІС (24,80 грн/л), Олас (24,90 грн/л), UPG (25,78 грн/л), Укрнафта (25,01 грн/л), Рур груп (25,50 грн/л).

Джерело: Мінфін