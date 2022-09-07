Станом на 7 вересня бензин категорії А-95 здорожчав на сім копійок і тепер його можна придбати в середньому за 49,78 грн/л.

Бензин категорії А-95 преміум здешевшав. Його вартість в середньому становить 50,66 грн/л. Ціни на бензин А-92 підскочили на вісім копійок – до 47,98 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС 7 вересня становить 53,36 грн/л. Дизель здорожчав на 19 копійок. Водночас середні ціни на автогаз в Україні підскочили на 12 копійок і в середньому по країні становлять 26,06 грн.

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Фото: Мінфін

Вартість бензину категорії А-95 на українських АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн/л);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

АМІС, Shell, Овіс (49,99 грн/л).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС АМІС (24,80 грн/л), Олас (24,90 грн/л), UPG (25,74 грн/л), Укрнафта (25,01 грн/л), Рур груп (25,50 грн/л).

Джерело: Мінфін