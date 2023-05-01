В осінньо-зимовий період водії в Україні зобовʼязані вмикати ближнє світла фар або денні ходові вогні поза межами населених пунктів.

Це правило прописане у Правилах дорожнього руху та є обовʼязковим.

Факти ICTV дізнавалися, коли скасовується обов’язкове увімкнення фар поза межами населених пунктів для українських водіїв та коли денні ходові вогні необхідно вмикати.

Скасування зимового правила для водіїв за містом 2023 – дата

З 1 травня 2023 року українські водії більше не зобов’язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху поза містом вдень.

Це правило затверджено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху. Щороку українські водії повинні вмикати світло фар вдень у найтемніші місяці – з 1 жовтня до 1 травня.

У цей період і вдень, і вночі, за межами населених пунктів водії зобов’язані їздити із включеними денними ходовими вогнями або ближніми фарами.

Завдяки цьому автомобілі краще видно в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період. У випадку порушення, водія можуть притягнути до відповідальності.

Проте з 1 травня правила скасовується, тому водії більше не зобовʼязані вмикати фари за містом вдень.

У яких випадках потрібно вмикати фари за містом з 1 травня

У Правилах дорожнього руху зазначається, що водії можуть увімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари в умовах недостатньої видимості. Але за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

Відповідно, ви можете увімкнути фари за межами міста вдень з 1 травня, якщо відчуєте потребу, але слідкуйте, аби ваші дії не заважали іншим водіям.