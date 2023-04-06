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Незначне коригування: як змінилися ціни на пальне в Україні 6 квітня

6 Квітня 2023, 10:16
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на пальне в Україні у четвер, 6 квітня, змінилися несуттєво.

Зокрема, преміальний А-95+ скинув 1 копійку від вчорашньої вартості і сьогодні коштує в середньому 48,87 грн за літр.

Так само з популярним бензином марки А-95. Це пальне реалізують по 46,92 грн/л (мінус 1 копійка).

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Водночас літр бензину А-92 додав 1 копійку (45,73 грн/л).

Дизельне пального здешевшало на 3 копійки – до 47,02 грн/л.

Вартість автогазу не змінилася – 21,59 грн/л.

Скільки коштує пальне на АЗС?

Ціни на бензин 6 квітня

Ціни на бензин 6 квітня

Фото: AutoRia

Експерт Сергій Куюн вважає, що ціни на бензин і дизельне пальне у квітні мають потенціал до зниження.

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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