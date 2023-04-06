Середні ціни на пальне в Україні у четвер, 6 квітня, змінилися несуттєво.
Зокрема, преміальний А-95+ скинув 1 копійку від вчорашньої вартості і сьогодні коштує в середньому 48,87 грн за літр.
Так само з популярним бензином марки А-95. Це пальне реалізують по 46,92 грн/л (мінус 1 копійка).
Зараз дивляться
Водночас літр бензину А-92 додав 1 копійку (45,73 грн/л).
Дизельне пального здешевшало на 3 копійки – до 47,02 грн/л.
Вартість автогазу не змінилася – 21,59 грн/л.
Скільки коштує пальне на АЗС?
Експерт Сергій Куюн вважає, що ціни на бензин і дизельне пальне у квітні мають потенціал до зниження.
Джерело: AutoRia