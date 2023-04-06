Средние цены на топливо в Украине в четверг, 6 апреля, изменились несущественно.

В частности, премиальный А-95+ сбросил 1 копейку от вчерашней стоимости и сегодня стоит в среднем 48,87 грн за литр.

Так же с популярным бензином марки А-95. Это топливо реализуют по 46,92 грн/л (минус 1 копейка).

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В то же время литр бензина А-92 прибавил 1 копейку (45,73 грн/л).

Дизельное топливо подешевело на 3 копейки — до 47,02 грн/л.

Стоимость автогаза не изменилась — 21,59 грн/л.

Сколько стоит топливо на АЗС?

Эксперт Сергей Куюн считает, что цены на бензин и дизельное топливо в апреле имеют потенциал к снижению.

Источник: AutoRia