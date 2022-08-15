На початку тижня ціни на пальне в Україні не змінилися. Так, бензин категорії А-95+ на українських АЗС коливається в межах 50,89 грн/л.

Бензин категорії А-95 можна купити за в середньому за 49,87 грн/л, а бензин А-92 – за 48,59 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 53,64 грн/л. Ціни на автогаз, порівняно з попереднім днем, також не змінилися і в середньому становлять 26,93 грн.

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Фото: AutoRia

Ціни на бензин А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

Shell (50,79 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 51,50-57 грн/л (Укр-Петроль, Укрнафта, UPG, Авіас, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Найнижчі ціни на бензин категорії А-92 пропонують АЗС Авіас (48 грн/л), БРСМ-Нафта (49,99 грн/л), Катрал та Укргазвидобування (51 грн/л).