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Не змінюються вже два дні поспіль: ціни на пальне в Україні

15 Серпня 2022, 12:21
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Не змінюються вже два дні поспіль: ціни на пальне в Україні

На початку тижня ціни на пальне в Україні не змінилися. Так, бензин категорії А-95+ на українських АЗС коливається в межах 50,89 грн/л.

Бензин категорії А-95 можна купити за в середньому за 49,87 грн/л, а бензин А-92 – за 48,59 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 53,64 грн/л. Ціни на автогаз, порівняно з попереднім днем, також не змінилися і в середньому становлять 26,93 грн.

Зараз дивляться

Фото: AutoRia

Ціни на бензин А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
  • Shell (50,79 грн/л);
  • SOCAR (50,99 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 51,50-57 грн/л (Укр-Петроль, Укрнафта, UPG, Авіас, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Найнижчі ціни на бензин категорії А-92 пропонують АЗС Авіас (48 грн/л), БРСМ-Нафта (49,99 грн/л), Катрал та Укргазвидобування (51 грн/л).

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Теги
Автогаз Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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