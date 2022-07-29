Напередодні вихідних ціни на пальне в Україні змінилися. Станом на 29 липня бензин категорії А-95+ здорожчав на 34 копійки. В середньому його можна придбати на АЗС за 52,34 грн/л.

Бензин категорії А-95 мінімально здешевшав. Його вартість в середньому становить 50,51 грн/л. Ціни на бензин А-92 підскочили на 11 копійок – до 49,55 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 29 липня становить 55,36 грн/л. Дизель здорожчав мінімально. Водночас ціни на автогаз в Україні впали на 51 копійку і в середньому по країні становлять 29,4 грн.

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Фото: AutoRia

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

Укр-Петроль (49,50 грн);

Олас (49,79 грн/л);

Укрнафта, Авіас, UPG (50 грн/л);

Shell (50,79 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 54-57 грн/л (UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС БРСМ-Нафта (29,03 грн/л), Укрнафта (29,07 грн/л), Авіас (29,09 грн/л), Олас (29,39 грн/л), Укргазвидобування (29,50 грн/л), WOG (29,72 грн/л).