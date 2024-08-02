Законом України передбачено мінімальний вік для керування різними транспортними засобами. Дозвіл та необхідність здобуття водійських прав залежить від того, про яку категорію транспорту йдеться.

Факти ICTV розказують, на якому транспорті можна їздити з 14 років в Україні та чи потрібні права у цьому віці.

Чи можна в 14 років їздити на транспортних засобах в Україні

Для водіння більшості видів транспорту необхідне водійське посвідчення. Згідно з Законом України Про дорожній рух, їздити на мопеді та мотоциклі можна з 16 років. Для цього потрібно скласти відповідний іспит та здобути посвідчення категорії А.

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Отримати права та керувати легковими та вантажними автомобілями, а також квадроциклом можна після досягнення повноліття, тобто з 18 років.

Для керування мопедами, скутерами з двигуном до 49,9 кубічних сантиметрів потрібно отримати права категорії А1. Записатися в мотошколу на отримання прав цієї категорії можна з 14 років, проте складати іспит у сервісному центрі можна тільки з 16 років.

Зверніть увагу! Навчатися водінню транспортного засобу дозволяється лише особам, які не мають до цього медичних протипоказань, що підтверджує спеціальна медична довідка.

Чи можна в 14 років отримати права та їздити на транспортних засобах в Україні? На жаль, ні. Із цього віку можна лише розпочати навчання та підготуватися до складання іспитів.

На чому можна їздити в 14 років в Україні

В Україні не на всі види транспорту потрібні права. Є транспортні засоби на керування якими не потрібні дозвільні документи.

Розберімося, на чому можна їздити з 14 років в Україні.

Велосипед

Це найпростіший засіб пересування, проте їзда та керування велосипедом чітко регламентовані правилами дорожнього руху:

до 14 років на велосипеді забороняється виїжджати на дорогу;

до 7 років на велосипеді можна пересуватися тільки по тротуарах;

з 7 до 14 років дозволена їзда тільки на спеціальних велодоріжках.

Наявність прав на керування велосипедом та електровелосипедом законом не передбачено. Однак під час їзди на дорогах потрібне обов’язкове дотримання ПДР.

Мопеди та скутери

Згідно з правилами дорожнього руху, для пересування на скутерах і мопедах потрібне посвідчення водія, якщо їхня потужність становить 3 кВт і вище. Якщо ж транспортний засіб має потужність менше ніж 3 кВт, можна їздити без прав.

Це стосується лише тієї техніки, що оснащена електродвигуном. Для мопедів та скутерів із двигуном внутрішнього згоряння водійське посвідчення потрібне обов’язково.

Моноколесо та сиґвей

Ці види транспорту призначені радше для прогулянок, ніж для цільових поїздок. Хоча вони й розвивають пристойну швидкість, водійські права на них не потрібні.

Електросамокати

Останнім часом цей вид транспорту набув великої популярності. На електросамокати також поширюється правило трьох кіловат. Тому на більшість електросамокатів водійські права не потрібні, оскільки їхня потужність становить від 0,1 до 1 кВт.