Законом Украины предусмотрен минимальный возраст для управления различными транспортными средствами. Разрешение и необходимость получения водительских прав зависит от того, о какой категории транспорта идет речь.

Факты ICTV рассказывают, на каком транспорте можно ездить с 14 лет в Украине и нужны ли права в этом возрасте.

Можно ли в 14 лет ездить на транспортных средствах в Украине

Для вождения большинства видов транспорта необходимо водительское удостоверение. Согласно Закону Украины О дорожном движении, ездить на мопеде и мотоцикле можно с 16 лет. Для этого нужно сдать соответствующий экзамен и получить удостоверение категории А.

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Получить права и управлять легковыми и грузовыми автомобилями, а также квадроциклом можно после достижения совершеннолетия, то есть с 18 лет.

Для управления мопедами, скутерами с двигателем до 49,9 кубических сантиметров нужно получить права категории А1. Записаться в мотошколу на получение прав этой категории можно с 14 лет, однако сдавать экзамен в сервисном центре можно только с 16 лет.

Обратите внимание! Обучаться вождению транспортного средства разрешается только лицам, не имеющим для этого медицинских противопоказаний, что подтверждается специальной медицинской справкой.

Можно ли в 14 лет получить права и ездить на транспортных средствах в Украине? К сожалению, нет. С этого возраста можно только начать обучение и подготовиться к сдаче экзаменов.

На чем можно ездить в 14 лет в Украине

В Украине не на все виды транспорта нужны права. Есть транспортные средства на управление которыми не нужны разрешительные документы.

Давайте разберемся, на чем можно ездить в 14 лет в Украине.

Велосипед

Это самое простое средство передвижения, однако езда и управление велосипедом четко регламентированы правилами дорожного движения:

до 14 лет на велосипеде запрещается выезжать на дорогу;

до 7 лет на велосипеде можно передвигаться только по тротуарам;

с 7 до 14 лет разрешена езда только на специальных велодорожках.

Наличие прав на управление велосипедом и электровелосипедом законом не предусмотрено. Однако при езде на дорогах требуется обязательное соблюдение ПДД.

Мопеды и скутеры

Согласно правилам дорожного движения, для передвижения на скутерах и мопедах требуется водительское удостоверение, если их мощность составляет 3 кВт и выше. Если же транспортное средство имеет мощность менее 3 кВт, можно ездить без прав.

Это касается только той техники, которая оснащена электромотором. Для мопедов и скутеров с двигателем внутреннего сгорания водительское удостоверение нужно обязательно.

Моноколесо и сегвей

Эти виды транспорта больше предназначены для прогулок, чем для целевых поездок. Хотя они и развивают приличную скорость, водительские права на них не нужны.

Электросамокаты

В последнее время этот вид транспорта приобрел большую популярность. На электросамокаты также распространяется правило трех киловатт. Поэтому на большинство электросамокатов водительские права не нужны, поскольку их мощность составляет от 0,1 до 1 кВт.