Законом Украины предусмотрен минимальный возраст для управления различными транспортными средствами. Разрешение и необходимость получения водительских прав зависит от того, о какой категории транспорта идет речь.
Факты ICTV рассказывают, на каком транспорте можно ездить с 14 лет в Украине и нужны ли права в этом возрасте.
Можно ли в 14 лет ездить на транспортных средствах в Украине
Для вождения большинства видов транспорта необходимо водительское удостоверение. Согласно Закону Украины О дорожном движении, ездить на мопеде и мотоцикле можно с 16 лет. Для этого нужно сдать соответствующий экзамен и получить удостоверение категории А.
Получить права и управлять легковыми и грузовыми автомобилями, а также квадроциклом можно после достижения совершеннолетия, то есть с 18 лет.
Для управления мопедами, скутерами с двигателем до 49,9 кубических сантиметров нужно получить права категории А1. Записаться в мотошколу на получение прав этой категории можно с 14 лет, однако сдавать экзамен в сервисном центре можно только с 16 лет.
Обратите внимание! Обучаться вождению транспортного средства разрешается только лицам, не имеющим для этого медицинских противопоказаний, что подтверждается специальной медицинской справкой.
Можно ли в 14 лет получить права и ездить на транспортных средствах в Украине? К сожалению, нет. С этого возраста можно только начать обучение и подготовиться к сдаче экзаменов.
На чем можно ездить в 14 лет в Украине
В Украине не на все виды транспорта нужны права. Есть транспортные средства на управление которыми не нужны разрешительные документы.
Давайте разберемся, на чем можно ездить в 14 лет в Украине.
Велосипед
Это самое простое средство передвижения, однако езда и управление велосипедом четко регламентированы правилами дорожного движения:
- до 14 лет на велосипеде запрещается выезжать на дорогу;
- до 7 лет на велосипеде можно передвигаться только по тротуарам;
- с 7 до 14 лет разрешена езда только на специальных велодорожках.
Наличие прав на управление велосипедом и электровелосипедом законом не предусмотрено. Однако при езде на дорогах требуется обязательное соблюдение ПДД.
Мопеды и скутеры
Согласно правилам дорожного движения, для передвижения на скутерах и мопедах требуется водительское удостоверение, если их мощность составляет 3 кВт и выше. Если же транспортное средство имеет мощность менее 3 кВт, можно ездить без прав.
Это касается только той техники, которая оснащена электромотором. Для мопедов и скутеров с двигателем внутреннего сгорания водительское удостоверение нужно обязательно.
Моноколесо и сегвей
Эти виды транспорта больше предназначены для прогулок, чем для целевых поездок. Хотя они и развивают приличную скорость, водительские права на них не нужны.
Электросамокаты
В последнее время этот вид транспорта приобрел большую популярность. На электросамокаты также распространяется правило трех киловатт. Поэтому на большинство электросамокатов водительские права не нужны, поскольку их мощность составляет от 0,1 до 1 кВт.