Середні ціни на пальне в українських мережах АЗС у понеділок, 5 вересня, не змінилися, тобто зберігають стабільність другий день поспіль.

Літр бензину А-95+, як і напередодні, коштує 50,73 грн. На автозаправках ціна коливається в діапазоні від 48 грн до 56 грн.

А-95 в середньому пропонують по 49,71 грн за літр. Ціни на АЗС стартують від 47,5 грн, максимально – 52 грн за літр.

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Бензин А-92 коштує 47,89 грн/л, ціни на автозаправних станціях – від 44,97 грн до 51 грн за літр.

Дизельне пальне в середньому коштує 53,16 грн, у мережах АЗС – від 49,6 грн до 57,24 грн.

Середня ціна на автогаз – 25,97 грн/л, але на автозаправках це пальне коштує щонайменше 23,95 грн/л, а максимально – 27,48 грн за літр.

Джерело: AutoRia