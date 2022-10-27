Ціни на пальне в Україні порівняно з попереднім днем змінилися. Так, бензин категорії А-92 здорожчав на п’ять копійок.

В середньому його можна придбати за 47,92 грн/л. Бензин категорії А-95 впав у ціні мінімально – з 49,35 до 49,32 грн/л. А от вартість бензину А-95+ не змінилася і залишається на рівні 50,03 грн/л.

Дизельне пальне в Україні здорожчало на шість копійок. Середня ціна дизелю на українських АЗС коливається в межах 53,71 грн/л.

Зараз дивляться

Водночас ціни автогаз в Україні 27 жовтня не змінилися. На АЗС його можна знайти в середньому за 28,09 грн.

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: UPG (52 грн/л) Рур груп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: UPG (27,41 грн), Укрнафта (26,05 грн), Авіас (27,97 грн), Shell (27,89 грн).

Найдешевший бензин А-95 можна знайти на таких АЗС: Укр-Петроль (46,20 грн/л), UPG (47,40 грн/л), Авіас, Укрнафта (49,50 грн/л).