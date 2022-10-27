Цены на топливо в Украине по сравнению с предыдущим днем ​​изменились. Так, бензин категории А-92 подорожал на пять копеек.

В среднем его можно купить за 47,92 грн/л. Бензин категории А-95 упал в цене минимально – с 49,35 до 49,32 грн/л. Стоимость бензина А-95+ не изменилась и остается на уровне 50,03 грн/л.

Дизельное топливо в Украине подорожало на шесть копеек. Средняя цена дизеля на украинских АЗС колеблется в пределах 53,71 грн/л.

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В то же время цены на автогаз в Украине 27 октября не изменились. На АЗС его можно найти в среднем за 28,09 грн.

Дизельное топливо по самым низким ценам можно купить на следующих АЗС: UPG (52 грн/л) Рур групп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).

Цены на автогаз колеблются в следующих пределах: UPG (27,41 грн), Укрнафта (26,05 грн), Авиас (27,97 грн), Shell (27,89 грн).

Самый дешевый бензин А-95 можно найти на следующих АЗС: Укр-Петроль (46,20 грн/л), UPG (47,40 грн/л), Авиас, Укрнафта (49,50 грн/л).