Дизель та інші види пального продовжують дешевшати

В суботу, 18 березня, середні ціни на пальне в Україні знову дещо змінилися у бік зниження.

Зокрема, бензин марки A-95+ скинув ще 1 копійку (49,03 грн/л).

Популярний А-95 здешевшав на 7 копійок – до 47,16 грн за літр, A-92 – на 5 копійок (46,06 грн/л).

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Дизельне пальне здешевшало за день на 10 копійок, сьогодні його реалізують на автозаправках в середньому по 47,97 грн за літр.

Автогаз скинув найбільше – мінус 15 копійок (22,21 грн за літр).

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

Діапазон цін на А-95 у мережах АЗС – від 41,9 грн до 50 грн за літр.

Вартість дизельного пального – від 43,9 грн до 53 грн за літр.

Джерело: AutoRia