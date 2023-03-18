Дизель и другие виды топлива продолжают дешеветь

В субботу, 18 марта, средние цены на топливо в Украине снова несколько изменились в сторону снижения.

В частности, бензин марки A-95+ сбросил еще 1 копейку (49,03 грн/л).

Популярный А-95 подешевел на 7 копеек — до 47,16 грн за литр, A-92 — на 5 копеек (46,06 грн/л).

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Дизельное топливо подешевело за день на 10 копеек, сегодня его реализуют на автозаправках в среднем по 47,97 грн за литр.

Автогаз сбросил больше всего — минус 15 копеек (22,21 грн за литр).

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?

Диапазон цен на А-95 в сетях АЗС — от 41,9 грн до 50 грн за литр.

Стоимость дизельного топлива — от 43,9 грн до 53 грн за литр.

Источник: AutoRia