Середні ціни на деякі види пального в Україні у четвер, 29 червня, дещо скоригувалися у бік підвищення.

Вартість преміального А-95+ лишилася на вчорашньому рівні – 47,04 грн/л.

Популярний бензин марки А-95 додав 1 копійку – 44,55 грн/л.

Бензин А-92 здорожчав на 5 копійок, і сьогодні його реалізують на АЗС в середньому по 42,04 грн/л.

Ціна на дизельне пальне зросла в середньому на 2 копійки – до 42,95 грн/л.

Автогаз зберігає цінову стабільність – 21,83 грн/л.

Найдорожчий А-95 реалізують на ОККО та WOG – по 46,99 грн/л, найвища ціна на дизель – в мережі Параллель – 49,99 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia