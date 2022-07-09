Пальне на українських АЗС 9 липня підскочило в ціні. Так, бензин категорії А-95 мінімально здорожчав. В середньому його можна придбати на АЗС за 50,62 грн/л (8 липня вартість була 50,61 грн/л).

Бензин категорії А-92 здорожчав на 80 копійок – до 50,30 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 56,45 грн/л. Дизель також здорожчав мінімально.

Вартість автогазу на українських АЗС залишається без змін. В середньому його можна придбати за 37,21 грн.

Зараз дивляться

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (49 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,50 грн/л), OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною від 55 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал). Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG, Олас (36,50 грн/л), а також Автотранс (36,47 грн/л).

Наразі черги на заправках вже менші, а на деяких їх взагалі немає. Оптимістичні прогнози й щодо цін на пальне. Вони можуть впасти на кілька гривень вже цього місяця.