Топливо на украинских АЗС 9 июля подскочило в цене. Так, бензин категории А-95 минимально подорожал. В среднем его можно приобрести на АЗС по 50,62 грн/л (8 июля стоимость была 50,61 грн/л).

Бензин категории А-92 подорожал на 80 копеек – до 50,30 грн/л. Средняя цена дизельного топлива составляет 56,45 грн/л. Дизель тоже подорожал минимально.

Стоимость автогаза на украинских АЗС остается без изменений. В среднем его можно приобрести по 37,21 грн.

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Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС UPG (49 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,50 грн/л), OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л) л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене от 55 грн/л (Авиас, Укрнафта, Катрал). Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС UPG, Олас (36,50 грн/л), а также Автотранс (36,47 грн/л).

Сейчас очереди на заправках уже меньше, а на некоторых их вообще нет. Оптимистичные прогнозы и относительно цен на топливо. Они могут упасть на несколько гривен уже в этом месяце.